Кредити онлайн останнім часом стають дедалі популярнішими. Адже оформити їх дуже просто – достатньо зайти на сайт кредитної організації і оформити заявку.

Відповідь приходить за 15 хвилин, і якщо все гаразд, кошти зараховують на карту.

Але мало хто звертає увагу на ризик оформлення кредиту онлайн, що виникає потім у процесі погашення позики.

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– Основний ризик кредитів онлайн – це неправильний розрахунок власних фінансових можливостей. Незалежно чи це кредит онлайн, чи ні – потрібно бути впевненим, що його своєчасно повернете, – каже кредитний консультант Тарас Дзех.

Експерт радить уважно ознайомитися із кредитною компанією, яка видає кредити онлайн.

Що потрібно знати про кредити онлайн та компанію, що видає їх:

сайт компанії повинен бути на офіційному домені – шахраї можуть маскуватися під кредитну організацію;

знайти відгуки про банк чи МФО на спеціалізованих форумах – краще довіряти компаніям, які мають позитивні характеристики;

ознайомитись з інформацією на сайті кредитної організації. Це дозволить уникнути неприємних сюрпризів у момент оформлення кредиту онлайн.

Ще один ризик під час оформлення кредиту онлайн – це приховані комісії.

– Банки та МФО йдуть на різні хитрощі і забувають вказати про додаткову страховку або реальну процентну ставку. Важливо ретельно вичитувати всі пункти договору, – каже експерт.

Як писали Факти ICTV, кредити онлайн дедалі більше набирають популярності в Україні, оскільки карантин вніс вагомі зміни у життєвий ритм людей.

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