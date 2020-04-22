В связи со сложной экономической ситуацией в Украине, потребность в кредитах растет.

Банки и микрофинансовые организации ранее выдавали кредиты онлайн, но с начала карантина делать это начали активнее.

Одобрение кредита онлайн в микрофинансовых организациях может быть более лояльным чем в банках.

— В МФО меньше смотрят на возраст, социальный статус, уровень дохода. Выдают кредит без справки о доходах, без залога и без поручителей. Для оформления достаточно иметь паспорт, идентификационный код и банковскую карту, — говорит финансовый консультант Тарас Дзех.

Читайте: Как оплатить кредит онлайн

Банк может запросить дополнительную информацию — выписку с работы или предоставить двух поручителей. Поэтому в банк стоит обращаться, если нужна ссуда на большую сумму, объясняет консультант.

Почему не одобряют кредит онлайн:

кредитная история вызывает сомнение — данные, которые хранятся в Бюро кредитных историй, показывают, что человек не вовремя вернул предыдущие займы;

нет официальных доходов и официального трудоустройства — пункт важен для банков и кредитных союзов. В то же время, почти никогда не рассматривается в микро-финансовых организациях;

проблемы с документами — сканы паспорта или индефикационного кода неразличимы, или вызывают сомнение у менеджера банка.

— Восстановить плохую кредитную историю можно. Для этого нужно начать брать займы с небольших сумм и вовремя их отдавать. Тогда система финансового скоринга будет видеть в человеке надежного клиента, — говорит эксперт.

Напомним, банковские учреждения предлагают оформление кредита онлайн в том случае, если вы являетесь клиентом учреждения. В микрофинансовых организаций для оформления кредита нужен только паспорт и идентификационный код.

Фото: Dreamstime