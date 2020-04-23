Скільки українців під час карантину продовжують ходити на роботу

Під час карантину 70% людей, які працюють, продовжують ходити на роботу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області.

– Якщо брати соціологічні дослідження, то в нас 70% людей ходять на роботу, – сказав Денис Шмигаль.

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У такій ситуації, за словами Шмигаля, треба дотримуватися всіх запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль розповів, як Україна виходитиме із карантину. За його словами, цей процес проходитиме у п’ять етапів. Після 12 травня можуть відкрити парки для відвідування, а також непродовольчі магазини.