В Мукачево Закарпатской области физические лица-предприниматели I и II группы в мае и июне освобождаются от уплаты единого налога. Такое решение 23 апреля приняли депутаты на сессии Мукачевского горсовета.

Это уменьшит налоговую нагрузку на предпринимателей из-за эпидемии коронавируса и карантина.

Кроме того, предпринимателей на 4 месяца освободят от оплаты сервитута за террасы.

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— С целью поддержки малого бизнеса в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19), для уменьшения налоговой нагрузки на физических и юридических лиц сессией Мукачевского городского совета утвержден проект решения об освобождении с 1 мая по 31 августа 2020 года от уплаты по договорам сервитутного землепользования для размещения временных сооружений (террасы) физических и юридических лиц, деятельность которых временно приостановлена ​​в связи с действием карантина, — говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что на территории Мукачево находится около 50 летних площадок, которые закрыты из-за карантина.

Напомним, в Украине до 11 мая действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.