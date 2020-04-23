У Мукачеві Закарпатської області фізичні особи-підприємці І та ІІ групи у травні та червні звільняються від сплати єдиного податку. Таке рішення 23 квітня ухвалили депутати на сесії Мукачівської міськради.

Це зменшить податкове навантаження на підприємців через епідемію коронавірусу та карантин.

Окрім того, підприємців на 4 місяці звільнять від оплати сервітуту за тераси.

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– З метою підтримки малого бізнесу у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19), для зменшення податкового навантаження на фізичних та юридичних осіб сесією Мукачівської міської ради затверджено проект рішення про звільнення з 1 травня до 31 серпня 2020 року від сплати за договорами сервітутного землекористування для розміщення тимчасових споруд (тераси) фізичних та юридичних осіб, діяльність яких тимчасово призупинена у зв’язку із дією карантину, – йдеться у повідомленні міськради.

Зазначається, що на території Мукачева знаходиться близько 50 літніх майданчиків, які зачинено через карантин.

Нагадаємо, в Україні до 11 травня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.