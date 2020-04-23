У нас есть четкий план выхода из карантина – Зеленский

Продление карантина в Украине до 11 мая является правильным шагом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Это правильный шаг, у нас есть четкий план выхода из карантина, — сказал он.

Зеленский сообщил о решение Еврокомиссии предоставить Украине помощь для противодействия коронавируса в размере €1,2 млрд.

Читайте: Инфляция заметно ускорится и возрастет до 6% в 2020 — НБУ

По его словам, эти средства обеспечат макрофинансовую стабильность и смягчат негативные последствия пандемии для населения.

Также президент поблагодарил всех украинцев, которые отмечали Пасху дома.

— Ваш поступок доказывает – мы являемся зрелыми, ответственными гражданами, которые думают о себе, своих близких и украинских врачей, — сказал он.

Напомним, карантин в Украине продлили до 11 мая 2020 года. Соответствующее решение приняло украинское правительство на заседании 22 апреля.