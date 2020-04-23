У нас є чіткий план виходу з карантину – Зеленський

Продовження карантину в Україні до 11 травня є правильним кроком.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
– Це правильний крок, у нас є чіткий план виходу з карантину, – сказав він.
Зеленський повідомив про рішення Єврокомісії надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі €1,2 млрд.
За його словами, ці кошти забезпечать макрофінансову стабільність і пом’якшать негативні наслідки пандемії для населення.
Також президент подякував усім українцям, які відзначали Великдень вдома.
– Ваш вчинок доводить – ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких і українських лікарів, – сказав він.