PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина может получить $2 млрд от МВФ уже во втором квартале 2020 года

Украина может получить транш на сумму около $2 млрд уже во втором квартале текущего года. Страна максимально приблизилась к одобрению МВФ новой программы сотрудничества.

Полученные средства позволят покрыть увеличенный до 7,5% ВВП дефицит государственного бюджета.

— Украина сможет уверенно пройти период пиковой долговой нагрузки, а также профинансировать мероприятия по поддержке бизнеса и населения в условиях, когда замедляется деловая активность, снижается занятость и налоговые поступления в бюджет, — сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Читайте: Инфляция заметно ускорится и возрастет до 6% в 2020 — НБУ

По его словам, такая помощь уместна во время, когда иностранные инвесторы покидают развивающиеся рынки.

Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 23 апреля 2020 года Нацбанк укрепил украинскую гривну.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка