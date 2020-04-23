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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна може отримати $2 млрд від МВФ уже у другому кварталі 2020 року

Україна може отримати транш на суму близько $2 млрд уже у другому кварталі поточного року. Країна максимально наблизилася до схвалення МВФ нової програми співпраці.

Отримані кошти дозволять покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету.

– Україна зможе впевнено пройти період пікового боргового навантаження, а також профінансувати заходи з підтримки бізнесу і населення в умовах, коли сповільнюється ділова активність, знижується зайнятість і податкові надходження до бюджету, – повідомив глава НБУ Яків Смолій.

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За його словами, така допомога є доречною у час, коли іноземні інвестори покидають ринки, що розвиваються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станом на 23 квітня 2020 року Нацбанк укріпив українську гривню.

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