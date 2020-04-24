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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

200 українських заробітчан спецрейсом вилетіли до Фінляндії

200 українських заробітчан 23 квітня полетіли спецрейсом до Фінляндії.

Чартер організувала фінська влада на прохання місцевих фермерів.

– Був оформлений спеціальний рейс на Гельсінкі, відлетіло 200 громадян. Ми оформили рейс, а його організацією займалось Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури, – каже Андрій Демченко із Державної прикордонної служби.

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Фіни планують залучити близько тисячі працівників з України. У Фінляндії переконані, що без цих робочих їх сільському господарству не впоратися з весняною посівною.

Після прильоту всі працівники зобов’язані пройти двотижневий карантин.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що деякі європейські країни роблять запити на українських працівників. 

Джерело: Укрінформ

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