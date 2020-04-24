Добби свободен: Нефьодов прокомментировал свое увольнение

Максим Нефьодов уже прокомментировал свое увольнение с должности руководителя Государственной таможенной службы, заявив, что “гордится тем, что пришлось увольнять не только его, но и всех заместителей”.
— Не нашлось никого, кто бы согласился “выполнить задачу”, — написал Нефьодов в Facebook.
Он также поблагодарил свою уже бывшую команду,
— Вы все лучше, чем я заслуживал, как руководитель, — написал экс-глава Гостаможни.
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Напомним, Кабинет министров уволил с должностей руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей 24 апреля.