PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Доббі вільний: Нефьодов прокоментував своє звільнення

Максим Нефьодов уже прокоментував звільнення з посади керівника Державної митної служби, заявивши, що “пишається тим, що довелося звільняти не тільки його, а й усіх заступників”.

– Не знайшлось нікого, хто б погодився “виконувати завдання”, – написав Нефьодов у Facebook.

Він також подякував своїй уже колишній команді,

– Ви усі кращі, аніж я заслуговував, як керівник, – написав екс-голова Держмитниці.

Читайте: Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив з посад керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників 24 квітня.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка