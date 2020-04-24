Доббі вільний: Нефьодов прокоментував своє звільнення

Максим Нефьодов уже прокоментував звільнення з посади керівника Державної митної служби, заявивши, що “пишається тим, що довелося звільняти не тільки його, а й усіх заступників”.

– Не знайшлось нікого, хто б погодився “виконувати завдання”, – написав Нефьодов у Facebook.

Він також подякував своїй уже колишній команді,

– Ви усі кращі, аніж я заслуговував, як керівник, – написав екс-голова Держмитниці.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив з посад керівників Державної митної служби Максима Нефьодова та його заступників 24 квітня.