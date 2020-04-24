Кабмин уволил Нефьодова и Верланова

Кабинет министров уволил с должностей руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова, сообщил нардеп Алексеей Гончаренко.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Уволены заместители главы Гостаможни — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский.

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Максим Нефьодов уже прокомментировал свое увольнение, заявив, что “гордится тем, что пришлось увольнять не только его, но и всех заместителей”.

— Не нашлось никого, кто бы согласился “выполнить задачу”, — написал он в Facebook.

Напомним, Нефьодов возглавил Гостаможню 5 июля 2019 года. При его руководстве 8 декабря в Украине заработала Новая таможня.

Верланова назначили на должность главы Госналоговой 8 мая 2019 года.