PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кабмин уволил Нефьодова и Верланова

Кабинет министров уволил с должностей руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и его заместителей, а также главу Госналоговой Сергея Верланова, сообщил нардеп Алексеей Гончаренко.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Уволены заместители главы Гостаможни — Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

С должности заместителя главы Государственной фискальной службы уволен Дмитрий Венциковский.

Читайте: Зеленський уволил 10 и назначил 6 председателей РГА

Максим Нефьодов уже прокомментировал свое увольнение, заявив, что “гордится тем, что пришлось увольнять не только его, но и всех заместителей”.

— Не нашлось никого, кто бы согласился “выполнить задачу”, — написал он в Facebook.

Напомним, Нефьодов возглавил Гостаможню 5 июля 2019 года. При его руководстве 8 декабря в Украине заработала Новая таможня.

Верланова назначили на должность главы Госналоговой 8 мая 2019 года.

 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка