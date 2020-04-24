Михеил Саакашвили - биография политика

Михеил Саакашвили может стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

Михеил Саакашвили — известный высокопоставленный чиновник во всем мире, бывший президент Грузии, лидер “революции роз”.

Биография

Родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси в семье грузинской интеллигенции.

Окончил факультет международного права Киевского института международных отношений. Впоследствии получил степень магистра права в Колумбийском университете.

Далее работал в Норвежском институте прав человека в Осло, в нью-йоркской юридической фирме Patterson, компаниях Belknap, Webb&Tyler.

В 1995 году избран депутатом от партии Союз граждан Грузии. В августе 1998 года возглавил эту партию.

С января 2000 года назначен представителем Грузии в ПАСЕ. В октябре того же года назначен министром юстиции Грузии.

На выборах 4 января 2004 года избран президентом Грузии. За Саакашвили отдали голоса 96,27% избирателей.

На внеочередных выборах 1 января 2008 года повторно стал главой государства.

13 февраля 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили своим внештатным советником.

30 мая 2015 года Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской областной государственной администрации.

Через год Саакашвили подал в отставку с должности руководителя Одесской ОГА, а Порошенко уволил его с должности своего советника.

Однако в 2019 году Саакашвили снова вернулся в Украину.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года возглавил избирательный список партии Движение новых сил. Однако партия не преодолела проходной барьер в 5%.

Саакашвили женат на голландке Сандре Рулофс. Супруги воспитывают двух сыновей.

Декларация

Согласно декларации за 2018 год, у Саакашвили есть жилые дома в Грузии и Нидерландах, а также по одной квартире в этих странах.

С наличных средств имеет $28 тыс. В то же время жена задекларировала $32 тыс. и еще $45 тыс. — сын.

Ранее Факты ICTV писали, что в пятницу, 24 апреля, в 13.00 народные депутаты соберутся на внеочередное заседание парламента, но в этот же день возможно еще одно заседание.