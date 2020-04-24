PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Больничные и декретные украинцам выплатят с задержкой

Фонд социального страхования Украины заявил о задержании выплат пособий для некоторых категорий граждан.

Прогнозируемые сроки задержек — около 13 рабочих дней.

У Фонда нет денег, так как в Украине уменьшились поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Читайте: Как получить группу инвалидности во время карантина

Социальные выплаты задерживаться за:

  • больничные;
  • пособие по беременности и родам;
  • пособие на погребение;
  • ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве;

Срок задержки напрямую зависит от ежедневных денежных поступлений в бюджет фонда. Сейчас дефицит составляет почти 220 млн грн.

Как писали Факты ICTV, выплату больничных по письмам нетрудоспособности обеспечивает Фонд социального страхования Украины. Выплаты будут осуществляться застрахованным лицам и членам их семей.

Источник: Фонд социального страхования

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка