Фонд социального страхования Украины заявил о задержании выплат пособий для некоторых категорий граждан.
Прогнозируемые сроки задержек — около 13 рабочих дней.
У Фонда нет денег, так как в Украине уменьшились поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
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Социальные выплаты задерживаться за:
- больничные;
- пособие по беременности и родам;
- пособие на погребение;
- ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве;
Срок задержки напрямую зависит от ежедневных денежных поступлений в бюджет фонда. Сейчас дефицит составляет почти 220 млн грн.
Как писали Факты ICTV, выплату больничных по письмам нетрудоспособности обеспечивает Фонд социального страхования Украины. Выплаты будут осуществляться застрахованным лицам и членам их семей.
Источник: Фонд социального страхования