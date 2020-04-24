Фонд социального страхования Украины заявил о задержании выплат пособий для некоторых категорий граждан.

Прогнозируемые сроки задержек — около 13 рабочих дней.

У Фонда нет денег, так как в Украине уменьшились поступления единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Социальные выплаты задерживаться за:

больничные;

пособие по беременности и родам;

пособие на погребение;

ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве;

Срок задержки напрямую зависит от ежедневных денежных поступлений в бюджет фонда. Сейчас дефицит составляет почти 220 млн грн.

Как писали Факты ICTV, выплату больничных по письмам нетрудоспособности обеспечивает Фонд социального страхования Украины. Выплаты будут осуществляться застрахованным лицам и членам их семей.

Источник: Фонд социального страхования