Выплату больничных по письмам нетрудоспособности обеспечивает Фонд социального страхования Украины. Выплаты будут осуществляться застрахованным лицам и членам их семей.

Условия о предоставлении помощи в связи с временной нетрудоспособностью и продолжительность выплат прописаны в законе Об общеобязательном государственном социальном страховании.

— В случае болезни застрахованного лица Фонд оплачивает листок нетрудоспособности начиная с шестого дня и до полного выздоровления этого лица. Например, в случае заболевания ребенка до 14 лет, то больничный получает один из родителей и Фонд оплачивает больничный лист начиная с первого дня до полного выздоровления, однако не более 14 календарных дней, — отметила глава исполнительной дирекции Фонда Елена Дума.

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Относительно пребывания ребенка на стационаре, то больничный оплачивается с первого дня его пребывания там до последнего.

Если у человека, который работает, заболеет член семьи, то он получает выплату от Фонда за три календарных дня, однако в некоторых случаях за 7 дней.

Также человек может рассчитывать больничный, если он получит лист нетрудоспособности во время карантина. Однако это касается тех, у кого работа связана с обслуживания населения в случае, если они контактировали с носителем болезни, — добавила Дума.

Листок нетрудоспособности выдается инфекционистом или лечащий врачом.

Напомним, 17 марта депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.