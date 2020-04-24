Фонд соціального страхування України заявив про затримку виплат допомоги для деяких категорій громадян.

Прогнозовані терміни затримок – близько 13 робочих днів.

У Фонду немає грошей, так як в Україні зменшилися надходження єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Соціальні виплати затримуватися за:

лікарняні;

допомогу по вагітності та пологах;

допомогу на поховання;

щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві;

Термін затримки напряму залежить від щоденних грошових надходжень до бюджету фонду. Нині дефіцит є у 220 млн грн.

Як писали Факти ICTV, виплату лікарняних за листами непрацездатності забезпечує Фонд соціального страхування України. Виплати здійснюватимуться застрахованим особам та членам їх родин.

Джерело: Фонд соціального страхування