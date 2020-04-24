Фонд соціального страхування України заявив про затримку виплат допомоги для деяких категорій громадян.
Прогнозовані терміни затримок – близько 13 робочих днів.
У Фонду немає грошей, так як в Україні зменшилися надходження єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
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Соціальні виплати затримуватися за:
- лікарняні;
- допомогу по вагітності та пологах;
- допомогу на поховання;
- щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві;
Термін затримки напряму залежить від щоденних грошових надходжень до бюджету фонду. Нині дефіцит є у 220 млн грн.
Як писали Факти ICTV, виплату лікарняних за листами непрацездатності забезпечує Фонд соціального страхування України. Виплати здійснюватимуться застрахованим особам та членам їх родин.
Джерело: Фонд соціального страхування