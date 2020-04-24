Следующее внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг 30 апреля или в пятницу 1 мая.

Об этом заявил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Мы хотим провести внеочередное заседание по инициативе парламента. Мы пообщались и пришли к выводу, что от каждой фракции соберем вопросы, пообщаемся, соберем онлайн-заседание согласительного совета, решим, соберем 150 подписей и на четверг-пятницу соберем внеочередное заседание, — заявил Арахамия.

Читайте: Рада создала ВСК по расследованию злоупотреблений с госбюджетом

К слову, Верховная Рада не поддержала четыре проекта постановления об отмене своего решения о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3).

Этот закон необходим для принятия закона о банках во втором чтении.