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Факти / Україна / Політика

Рада може зібратися на позачергове засідання перед травневими святами

Наступне позачергове пленарне засідання Верховної Ради може відбутися в четвер 30 квітня або у п’ятницю 1 травня.

Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Ми хочемо провести позачергове засідання з ініціативи парламенту.

Ми поспілкувалися і прийшли до висновку, що від кожної фракції зберемо питання, поспілкуємося, зберемо онлайн-засідання погоджувальної ради, вирішимо, зберемо 150 підписів і на четвер-п’ятницю зберемо позачергове засідання, – заявив Арахамія.

Читайте: Рада створила ТСК для розслідування зловживань з держбюджетом

До слова, Верховна Рада не підтримала чотири проекти постанови про скасування свого рішення про ухвалення в цілому законопроекту про внесення змін до регламенту щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3).

Цей закон необхідний для ухвалення закону про банки у другому читанні.

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