На внеочередном заседании Верховная Рада приняла решение создать Временную следственную комиссию по расследованию заявлений бывшего министра финансов Игоря Уманского о потерях бюджета от налоговых схем.

За проект проголосовали 324 нардепа.







Рада создала ВСК по расследованию злоупотреблений с госбюджетом / 2 фотографии

Парламентарии приняли постановление №3358 О создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета.

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ВСК создали на полгода для расследования этих фактов, которые, вероятно имели место в период с сентября 2019 года до этого времени.

Отчет о проделанной работе должен быть заслушан на пленарном заседании ВР не позднее шестимесячного срока со дня принятия этого постановления.

К слову, Верховная Рада не поддержала четыре проекта постановления об отмене своего решения о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3).

Этот закон необходим для принятия закона о банках во втором чтении.