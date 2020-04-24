Рада створила ТСК для розслідування зловживань з держбюджетом

На позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила рішення створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування заяв колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про втрати бюджету від податкових схем

За проект проголосували 324 нардепи.

Парламентарії ухвалили постанову №3358 Про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету.

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ТСК утворили на півроку задля розслідування цих фактів, які, ймовірно мали місце, у період із вересня 2019 року по цей час.

Звіт про виконану роботу має бути заслуханий на пленарному засіданні ВР не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї постанови.

До слова, Верховна Рада не підтримала чотири проекти постанови про скасування свого рішення про ухвалення в цілому законопроекту про внесення змін до регламенту щодо протидії зловживанням прав народних депутатів в ході законодавчої процедури (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3).

Цей закон необхідний для ухвалення закону про банки у другому читанні.