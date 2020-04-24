Что такое самоизоляция: кому нужно оставаться дома

Украинцы, у которых есть подозрение на коронавирус, должны отправиться на самоизоляцию. В обновленном постановлении №291 Кабмина уточнено, что такое самоизоляция и список категорий лиц, обязанных соблюдать ее в Украине.

Самоизоляция — это пребывание в определенном месте в течение 14 дней и воздержание от контактов с другими лицами, кроме тех, с кем человек проживает.

В постановлении перечисляют, кто должен пойти на самоизоляцию:

лица, которые вернулись вернулись из-за границы, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют Сovid-19 и не требуют госпитализации

лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме тех, кто осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения Сovid-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

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Больным и лицам из Covid-19, согласно постановлению, срок самоизоляции назначает врач. Информацию о личности вносит в специальный перечень Министерства здравоохранения.

Мониторинг и отслеживание соблюдения самоизоляции также будет осуществлять система Дій Вдома — специальное приложение, разработанное Минцифры.

Вся информация о лице будет вносится в систему медработниками. Зарегистрироваться в системе Дій Вдома могут только лица, нуждающиеся в обязательной самоизоляции.

Если нет человека, который поможет самоизолированному в бытовых вопросах, тогда он может дважды в день выходить в магазин или выгуливать домашних животных. Но он должен ходить в ближайший магазин в маске и держать дистанцию в 1,5 м.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляют полицейские. Если дважды нарушить режим, полицейские оштрафуют человека на 17 тыс. грн и отправят на принудительную обсервацию в медучреждение.

Напомним, Факты ICTV публиковали текст постановления Кабмина о продлении карантина в Украину до 11 мая.

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