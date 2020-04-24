Шмыгаль возглавил новосозданный Антикризисный энергетический штаб

Кабинет Министров на внеочередном заседании в пятницу создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

— Кабмин создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром, — написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

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Народный избранник также сообщил, что Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий в госбюджет на уровне 50%, исключения — ПриватБанк (75%), Нафтогаз (95%).

Напомним, Кабинет министров назначил Ольгу Буславец в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины.