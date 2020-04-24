PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Шмигаль очолив новостворений Антикризовий енергетичний штаб

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні в п’ятницю створив Антикризовий енергетичний штаб на чолі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

– Кабмін створив Антикризовий енергетичний штаб на чолі з прем’єр-міністром, – написав народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

Читайте: Усьому виною зелений тариф: чому в Україні злетіли ціни на електроенергію

Народний обранець також повідомив, що Кабінет міністрів затвердив норматив відрахування частини прибутку держпідприємств до держбюджету на рівні 50%, винятки – ПриватБанк (75%), Нафтогаз (95%).

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Ольгу Буславец т.в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка