Суд смягчил меру пресечения Чорновол

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

23 апреля защита бывшего нардепа Татьяны Черновол подала апелляцию на решение суда о домашнем аресте.

10 апреля следователи ГБР провели обыски по месту жительства Татьяны Черновол и вручили ей уведомление о подозрении в “умышленном убийстве”.

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16 апреля Печерский райсуд Киева отправил Черновол под домашний арест до 8 июня.

Напомним, Татьяну Чорновол считают причастной к поджогу офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года. В результате пожара от отравления угарным газом погиб 66-летний системный администратор Владимир Захаров.