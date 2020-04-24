Суд пом’якшив запобіжний захід Чорновол

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для екс-нардепа Тетяни Чорновол з цілодобового домашнього арешту на нічний.

23 квітня захист кошнього нардепа Тетяни Чорновол подав апеляцію на рішення суду про домашній арешт.

10 квітня слідчі ДБР провели обшуки за місцем проживання Тетяни Чорновол та вручили їй повідомлення про підозру в “умисному вбивстві”.

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16 квітня Печерський райсуд Києва відправив Чорновол під домашній арешт до 8 червня.

Нагадаємо, Тетяну Чорновол вважають причетною до підпалу офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року. В результаті пожежі від отруєння чадним газом загинув 66-річний системний адміністратор Володимир Захаров.