В Карпатском национальном парке возник пожар

В Ивано-Франковской области на территории Карпатского Национального парка произошло возгорание сухой травы и елок на площади 1,5 га.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

— 23.04.2020 в 12.05, Верховинский район, гора Васкул, пол. Гропа. Пожар 10 елок и сухой травы 2-мя очагами на общей площади 1,5 га на открытой территории Карпатского НПП, — сообщает управление ОГА.

Причину возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Читайте: Пожар в Чернобыльской зоне: горят четыре лесничества, авиация сбросила 236 т воды

Подобные пожары наносят не только материальный ущерб, они крайне опасны для окружающей среды.

Кроме этого, на Прикарпатье в течение суток зафиксировано 45 пожаров, из них 34 — это возгорание в природных экосистемах. Два человека в огне травмированы.

Напомним, вчера, 23 апреля, на Житомирщине возник пожар, который приобрел угрожающие масштабы.

Источник: Ивано-Франковская ОГА