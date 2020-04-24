У Карпатському національному парку виникла пожежа

В Івано-Франківській області на території Карпатського Національного природного парку сталось загорання сухої трави та ялинок на площі 1,5 га.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

– 23.04.2020 о 12.05, Верховинський район, гора Васкул, пол. Гропа. Пожежа 10 ялинок та сухої трави 2-ма осередками на загальній площі 1,5 га на відкритій території Карпатського НПП, – повідомляє управління ОДА.

Причину виникнення пожежі та збитки наразі встановлюють.

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Подібні пожежі наносять не лише матеріальні збитки, вони вкрай небезпечні для довкілля.

Окрім цього, на Прикарпатті протягом доби зафіксовано 45 пожеж, з них 34 – це загорання в природних екосистемах. Двоє людей у вогні травмовані.

Нагадаємо, учора, 23 квітня, на Житомирщині виникла пожежа, яка набула загрозливих масштабів.

Джерело: Івано-Франківська ОДА