Кабмин разработал алгоритм выхода Украины из карантина, состоящий из пяти этапов, и ближайшее время они будут представлены.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, на каждом этапе планируется смягчение карантинных ограничений, в частности, открытие парков, начало работы предприятий сферы услуг и магазинов.

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– В ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях, – отметил Степанов.

В то же время он сказал, что основной критерий для смягчения карантина – это существенное уменьшение числа заболевших коронавирусом.

Напомним, в Украине до 11 мая действует карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в текстовом онлайне на Фактах ICTV.