Кабмін розробив алгоритм виходу України з карантину, що складається з п’яти етапів, і найближчим часом вони будуть представлені.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, на кожному етапі планується пом’якшення карантинних обмежень, зокрема, відкриття парків, початок роботи підприємств сфери послуг і магазинів.

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– Найближчим часом дамо інформацію, щоб всі зрозуміли, як саме Україна буде виходити з карантину і за яких умов, – зазначив Степанов.

Водночас він наголосив, що основний критерій для пом’якшення карантину – це суттєве зменшення кількості хворих на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні до 11 травня діє карантин, який передбачає низку обмежень. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте в текстовому онлайні на Фактах ICTV.