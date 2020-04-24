Зеленский поручил Саакашвили заниматься переговорами с МВФ

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил ему заниматься вопросом переговоров с Международным валютным фондом.

— Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ, с международными финансовыми организациями. Украине нужна намного большая помощь, чем она получает, — заявил Саакашвили на брифинге перед встречей с депутатами фракции Слуга народа.

Кроме того, Саакашвили считает, что Украине необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти экономику страны.

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— Украина заходит в очень сильный экономический шторм, в настоящий цунами, кризис, и нам необходимо находить очень неординарные шаги для того, чтобы спасти украинскую экономику, но и максимально ослабить удар по каждой украинской семье, и вообще спасти государство, — сказал Саакашвили.

Он отметил, что для него в будущей должности будет важно усилить сотрудничество с Верховной Радой и сосредоточится на помощи украинскому бизнесу.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, во время которой предложил ему поделиться своими идеями о реформах в Украине с Кабинетом министров и Верховной Радой.