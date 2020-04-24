Зеленський доручив Саакашвілі займатися переговорами з МВФ

Колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив йому займатися питанням переговорів з Міжнародним валютним фондом.

– Президент мені доручив займатися переговорами з МВФ, з міжнародними фінансовими організаціями. Україні потрібна набагато більша допомога, ніж вона отримує, – заявив Саакашвілі на брифінгу перед зустріччю з депутатами від фракції Слуга народу.

Крім того, Саакашвілі вважає, що Україні необхідно знаходити дуже неординарні кроки для того, щоб врятувати економіку країни.

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– Україна заходить у дуже сильний економічний шторм, в справжнє цунамі, кризу, і нам необхідно шукати дуже неординарні рішення для того, щоб врятувати українську економіку і максимально послабити удар по кожній українській родині, і взагалі врятувати державу, – сказав Саакашвілі.

Він зазначив, що для нього на майбутній посаді буде важливо посилити співпрацю з Верховною Радою та зосередиться на допомозі українському бізнесу.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі, під час якої запропонував йому поділитися своїми ідеями щодо реформ в Україні з Кабінетом Міністрів та Верховною Радою.