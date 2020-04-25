Малюська: “Пожизненники” – сдержанные и умные люди, я таких брал бы на работу

Огромное количество приговоренных к пожизненному заключению –”сдержанные, умные, интеллигентные, начитанные люди”.

Такое мнение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська и добавил, что “готов брать таких людей на работу”.

Многие заключенные, которым сейчас от 40 до 50 лет, попали в тюрьму, когда еще были “молодыми-зелеными”, объяснил министр.

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— У кого-то в банде состоял, кого-то убили из группы, таких же. Это было в 1989−1991 годах. Это совершенно другие люди, не такие, какими они попали в тюрьму. Я таких готов брать на работу, — сказал Малюська.

Напомним, Минюст разработал законопроект об амнистии около 900 осужденных в связи с эпидемией Covid-19.