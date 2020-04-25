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Факти / Україна

Малюська: “Довічники” – стримані й розумні люди, я таких би брав на роботу

Величезна кількість засуджених до довічного ув’язнення – “стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди”.

Таку думку висловив міністр юстиції України Денис Малюська і додав, що “готовий брати таких людей на роботу”.

Багато ув’язнених, яким зараз від 40 до 50 років, потрапили до в’язниці, коли ще були “молодими-зеленими”, пояснив міністр.

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– У когось у банді був, когось убили з групи, таких самих. Це було в 1989-1991 роках. Це абсолютно інші люди, не такі, якими вони потрапили до в’язниці. Я таких готовий брати на роботу, – сказав Малюська.

Нагадаємо, Мін’юст розробив законопроект про амністію близько 900 засуджених у зв’язку з епідемією Covid-19.

Джерело: Новое время

Фото: Dreamstime

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