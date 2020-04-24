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Факты / Украина / Политика

Верланов: Мое увольнение является изменением курса

В Украине с 13-14 февраля после встречи с бизнесом в стране немного изменился курс и дискурс в финансово-экономическом блоке.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов (2019 – 24 апреля 2020) в эфире Свободы слова Савика Шустера.

Он рассказал, что не один раз менялась команда в Министерстве финансов.

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— Я считаю, что это, в первую очередь, является изменением курса. Решения достаточно политические. Относительно себя – эти решения не имеют ни одного обоснования относительно эффективности. Государственная налоговая служба впервые за восемь лет в 2019 году выполнила план, — сказал Верланов.

К слову, обязанности председателя Государственной таможенной службы будет временно исполнять Игорь Муратов, а председателя Государственной налоговой — Михаил Титарчук.

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