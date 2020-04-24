Увольнение Нефьодова и Верланова: кто будет руководить ведомствами

Обязанности председателя Государственной таможенной службы будет временно исполнять Игорь Муратов, а председателя Государственной налоговой — Михаил Титарчук.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко и добавил, что новых руководителей двух ведомств назначат в ближайшие дни.

Министр заявил, что кадровые изменения в ГТС и ГНС назрели давно, поэтому увольнение глав стало первым шагом к “рестарту фискальных служб”.

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— Даже в докризисное время руководства этих служб оказались неспособными выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти, — сказал Марченко.

Напомним, Кабинет министров уволил с должностей руководителей Таможни и Налоговой Максима Нефьодова и Сергея Верланова 24 апреля.