PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Увольнение Нефьодова и Верланова: кто будет руководить ведомствами

Обязанности председателя Государственной таможенной службы будет временно исполнять Игорь Муратов, а председателя Государственной налоговой — Михаил Титарчук.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко и добавил, что новых руководителей двух ведомств назначат в ближайшие дни.

Министр заявил, что кадровые изменения в ГТС и ГНС назрели давно, поэтому увольнение глав стало первым шагом к “рестарту фискальных служб”.

Читайте: Добби свободен: Нефьодов прокомментировал свое увольнение

— Даже в докризисное время руководства этих служб оказались неспособными выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти, — сказал Марченко.

Напомним, Кабинет министров уволил с должностей руководителей Таможни и Налоговой Максима Нефьодова и Сергея Верланова 24 апреля.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка