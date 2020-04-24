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Факти / Україна / Політика

Верланов: Моє звільнення є зміною курсу

В Україні з 13-14 лютого після зустрічі з бізнесом в країні трохи змінився курс і дискурс в фінансово-економічному блоці.

Про це заявив голова Державної податкової служби Сергій Верланов (2019 – 24 квітень 2020) в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Він розповів, що не один раз змінювалася команда в Міністерстві фінансів.

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– Я вважаю, що це, в першу чергу, є зміною курсу. Рішення досить політичні. Щодо себе – ці рішення не мають жодного обґрунтування щодо ефективності. Державна податкова служба вперше за вісім років в 2019 році виконала план, – сказав Верланов.

До речі, обов’язки голови Державної митної служби тимчасово виконуватиме Ігор Муратов, а голови Державної податкової – Михайло Тітарчук.

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