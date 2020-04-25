Всі остаточні документи щодо підвищення зарплат лікарям ухвалені – Степанов

24 квітня Кабінет міністрів ухвалив всі документи щодо підвищення медикам заробітної плати до 300% і найближчими днями цей механізм запрацює в повному обсязі.

Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Щодо підвищення заробітної плати. Ми зробили ці перші кроки. Це була пропозиція президента України щодо підвищення заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо займаються боротьбою з коронавірусною хворобою, – сказа він.

За його словами, зараз відбувається аналіз і аудит другого етапу медичної реформи, який показує тривожні сигнали.

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– Дійсно, після 1 квітня, після старту другого етапу реформи, ми отримуємо дуже тривожні сигнали щодо того, яким чином вплине ця реформа саме на цих людей, яких сотні тисяч у нашій країні. У нас це дуже сильно викликає занепокоєння і ми впевнені, що найближчим часом знайдемо відповідне рішення як цього не допустити, – сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня Степанов заявив, що після аудиту другого етапу медичної реформи, який стартував 1 квітня, МОЗ зробить все можливе, щоб лікарі отримували гідні зарплати, а лікарні не закривалися.