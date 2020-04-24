Звільнення Нефьодова і Верланова: хто керуватиме відомствами

Обов’язки голови Державної митної служби тимчасово виконуватиме Ігор Муратов, а голови Державної податкової – Михайло Тітарчук.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко та додав, що нових керівників цих двох відомств призначать найближчими днями.

Міністр заявив, що кадрові зміни у ДМС і ДПС назріли давно, тому звільнення голів стало першим кроком до “рестарту фіскальних служб”.

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– Навіть у докризовий час керівництва цих служб виявилися нездатними виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти, – сказав Марченко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів звільнив із посад керівників Митниці та Податкової Максима Нефьодова і Сергія Верланова 24 квітня.