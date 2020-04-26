Карантин в Херсонской области: фермеры устроили митинг

На въезде в Херсон фермеры перекрыли автомобильный мост, устроив митинг против закрытия рынков на период карантина в стране. В частности, речь идет и об оптовом рынке в Малых Копанях.

Когда село закрыли на карантин из-за коронавируса, местные сельхозпроизводители потеряли возможность продавать свою скоропортящуюся продукцию на оптовом рынке. Вместо этого они вынуждены продавать ее по заниженным ценам торговым сетям.

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В полиции насчитали 200 участников акции протеста. Люди на митинг хоть и пришли в масках, однако дистанции они не придерживались.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев попросил предложения по развитию АПК области направлять по официальным каналам и пообещал встретиться с инициативными группами фермеров лично при соблюдении всех карантинных мер.







Просят открыть рынки: в Херсоне фермеры перекрыли автомобильный мост / 2 фотографии

Напомним, на Херсонщине из-за увеличения количества больных коронавирусом на карантин закрыли три населенных пункта.

Это город Алешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района.