Карантин у Херсонській області: фермери влаштували мітинг

На в’їзді в Херсон фермери перекрили автомобільний міст, влаштувавши мітинг проти закриття ринків на період карантину в країні. Зокрема, йдеться і про оптовий ринок у Малих Копанях.

Коли село закрили на карантин через коронавірус, місцеві сільгоспвиробники втратили можливість продавати свою продукцію, яка швидко псується, на оптовому ринку. Замість цього вони змушені продавати її за зниженими цінами торговельним мережам.

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У поліції нарахували 200 учасників акції протесту. Люди на мітинг хоч і прийшли в масках, проте дистанції вони не дотримувалися.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв попросив пропозиції щодо розвитку АПК області направляти на офіційні канали та пообіцяв зустрітися з ініціативними групами фермерів особисто із дотриманням всіх карантинних заходів.







Просять відкрити ринки: в Херсоні фермери перекрили автомобільний міст / 2 фотографии

Нагадаємо, на Херсонщині через збільшення кількості хворих на коронавірус на карантин закривають три населених пункти.

Це місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району.