Штрафы выросли в 18 раз: Зеленский подписал закон об ответственности за поджог травы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнения атмосферы.

— Самовольное сжигание листьев и сухой травы представляет угрозу для здоровья, ведь листья, которые тлеет без доступа кислорода, выделяет химические соединения, способные вызвать различные заболевания, в частности рак, — говорится в пояснительной записке документа.

Кроме того, существует угроза лесных пожаров и возгорания жилых домов, а также короткого замыкания, если поблизости проходят высоковольтные линии электропередачи.

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Закон также ужесточает ответственность за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

Закон усиливает ответственность за отдельные правонарушения:

Ранее законопроект о поджогах в первом чтении поддержали 328 народных депутатов.