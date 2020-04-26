Пожежа в Чорнобилі: в якому стані Чорнобильська зона 26 квітня

На 34-ту річницю аварії на ЧАЕС Чорнобильська зона знаходиться у вогні. Тривалі пожежі, які вдалося загасити 14 квітня, через піщані бурі розгорілися знову 16 квітня.

У зоні відчуження ЧАЕС триває ліквідація пожеж на двох ділянках – поблизу сіл Крива гора і Рудьки – Буряківка. Там триває тління пнів, залишків деревини та торфовища в осередках, пройдених вогнем.

Вогонь на території Дитятковського лісництва поблизу села Россоха рятувальники ДСНС змогли локалізувати на ранок п’ятниці, 24 квітня.

Наслідки пожежі

Внаслідок пожежі в Чорнобильській зоні згоріло 30% туристичних об’єктів.

Про це повідомив директор національного провайдера екскурсій в Чорнобильську зону Ярослав Ємельяненко.

За словами туроператора, низка локацій – наприклад, старі радянські бази відпочинку – знищені повністю і відновленню не підлягають.

– Втрачено безліч поліських автентичних сіл, які показували побут людей, що проживали там до аварії на ЧАЕС. Пожежа завдала великого удару туризму та нашій історії, – заявив Ярослав Ємельяненко.

Згорів частково і знаменитий “Рудий ліс”. Повністю вигоріли також 12 сіл – зокрема, Лелів, Копачів, Поліське і Грезля. Від вогню постраждало і саме місто Чорнобиль.



























Вигорілі туроб’єкти й села, пожежі тривають: в якому стані Чорнобильська зона / 7 фотографий

Причини пожежі

Існує дуже мала ймовірність того, що вогонь у Чорнобильській зоні, який спалахнув 4 квітня і горить до нині, став наслідком удару блискавки або іншого природного фактора, вважають експерти.

За їхніми словами, пожежі вчинені навмисно. Підозру викликає той факт, що пожежі супроводжував стійкий північно-західний вітер, що відносить продукти горіння у бік столиці.

На підтвердження своєї версії експерти зазначають, що в тій же кліматичній ситуації Білорусі, а також на південь, схід і на захід від Києва, а також в інших регіонах українського Полісся – в Рівненській або Житомирській областях – масових лісових пожеж не спостерігається.

У МВС закликали громадян повідомляти до поліції про підозрілих осіб, які можуть бути причетні до підпалів.

Ще 14 квітня Нацполіція заявила про затримання ймовірного винуватця пожежі в зоні відчуження ЧАЕС. 37-річний місцевий житель спалював сміття біля будинку, потім залишки багаття висипав на суху траву за межами села, встановили правоохоронці.

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Радіація в зоні відчуження та Києві

Пожежі в Чорнобильській зоні не вплинули на рівень хімічного забруднення повітря в Києві – перевищення допустимої концентрації шкідливих речовин не спостерігалося за весь час поширення вогню. Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного інституту Володимир Осадчий.

– Радіаційний фон у Києві, Київській області та в зоні відчуження знаходиться в межах природних фонових значень, – заявив 24 квітня директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

Зі свого боку директор Укргідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко заявив, що перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в столиці спостерігається біля місць скупчення автотранспорту, в тому числі через ремонт доріг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення штрафів за підпал трави у 18 разів.