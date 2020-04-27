Кабмин может позволить работать продовольственным рынкам

29 апреля Кабинет министров рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков во время карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

— Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы, — говорит Шмыгаль.