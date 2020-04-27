Кабмин может позволить работать продовольственным рынкам

29 апреля Кабинет министров рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков во время карантина.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.
— Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы, — говорит Шмыгаль.
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За нарушение требований будет установлена ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период.
Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает Кабинет министров пересмотреть карантинные ограничения.
Просит разрешить работать малому и среднему бизнесу.