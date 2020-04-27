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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин может позволить работать продовольственным рынкам

29 апреля Кабинет министров рассмотрит возможность открытия продовольственных рынков во время карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля.

— Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы, — говорит Шмыгаль.

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За нарушение требований будет установлена ​​ответственность, вплоть до закрытия рынков на определенный период.

Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает Кабинет министров пересмотреть карантинные ограничения.

Просит разрешить работать малому и среднему бизнесу.

Источник: Кабмин

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