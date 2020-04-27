PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Открыть рынки и магазины: мер Ивано-Франковска просит ослабить карантин

Мер Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает Кабинет министров пересмотреть карантинные мероприятия.

Просит разрешить работать малому и среднему бизнесу.

— Обращаюсь к правительству и президенту — время пересмотреть требования и позволить работать бизнесу. Сейчас стоит открыть продуктовые рынки, магазинчики — малый и средний бизнес, — говорит Марцинкив.

Читайте: Федорив назначен главой Ивано-Франковской ОГА

По состоянию на 27 апреля в Ивано-Франковской области зафиксировано 761 случай заболевания коронавирусом, из них 47 — летальные.

Как писали Факты ICTV, в Ивано-Франковской области количество инфицированных коронавирусом приближается к критической отметке. Три больницы уже переполнены — людям не хватает мест и медицинского персонала.

Джерело: Руслан Марцинкив

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка