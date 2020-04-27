Открыть рынки и магазины: мер Ивано-Франковска просит ослабить карантин

Мер Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призывает Кабинет министров пересмотреть карантинные мероприятия.

Просит разрешить работать малому и среднему бизнесу.

— Обращаюсь к правительству и президенту — время пересмотреть требования и позволить работать бизнесу. Сейчас стоит открыть продуктовые рынки, магазинчики — малый и средний бизнес, — говорит Марцинкив.

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По состоянию на 27 апреля в Ивано-Франковской области зафиксировано 761 случай заболевания коронавирусом, из них 47 — летальные.

Как писали Факты ICTV, в Ивано-Франковской области количество инфицированных коронавирусом приближается к критической отметке. Три больницы уже переполнены — людям не хватает мест и медицинского персонала.

Джерело: Руслан Марцинкив