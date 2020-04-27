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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін може дозволити працювати продовольчим ринкам

29 квітня Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття продовольчих ринків під час карантину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.

– Йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи, – каже Шмигаль.

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За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період.

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає Кабінет міністрів переглянути карантині обмеження.

Просить дозволити працювати малому і середньому бізнесу.

Джерело: Урядовий портал

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