Кабмін може дозволити працювати продовольчим ринкам

29 квітня Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття продовольчих ринків під час карантину.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.
– Йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи, – каже Шмигаль.
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За порушення вимог буде встановлена відповідальність, аж до закриття ринків на певний період.
Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликає Кабінет міністрів переглянути карантині обмеження.
Просить дозволити працювати малому і середньому бізнесу.