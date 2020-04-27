Кабмін може дозволити працювати продовольчим ринкам

29 квітня Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття продовольчих ринків під час карантину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи та алгоритм контролю.

– Йдеться про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи, – каже Шмигаль.