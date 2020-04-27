Количество зарегистрированных безработных в Украине выросло на 26 тыс. за неделю

За прошедшую неделю в Украине значительно увеличилось количество зарегистрированных безработных.

По всей стране еще 26 тыс. человек остались без работы.

— Количество зарегистрированных безработных выросло на 25,9 тыс. чел. Их количество составляет 431,9 тыс. чел., — сообщили в Государственной службе занятости.

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Кроме того, это количество на 38% больше, чем в апреле 2019 года. 27 апреля прошлого года 119 тыс. людей в Украине были без работы. Всего за время карантина статус безработного получили 127,4 тыс. чел.

— Во вторник, 21 апреля, зарегистрировали 6 тыс. безработных, в среду — 6,2 тыс., в четверг — 7,1 тыс., в пятницу — 6,6 тыс., — добавляют в службе занятости.

Ранее Факты ICTV рассказывали, сколько украинцев во время карантина продолжают ходить на работу.