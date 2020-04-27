Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 26 тис. за тиждень

За минулий тиждень в Україні значно збільшилася кількість зареєстрованих безробітних.

На території країни ще 26 тис. людей залишилися без роботи.

– Кількість зареєстрованих безробітних зросла на 25,9 тис. осіб. Їхня кількість становить 431,9 тис. осіб, – повідомили у Державній службі зайнятості.

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Крім того, ця кількість на 38% більша, ніж у квітні 2019-ого. 27 квітня минулого року 119 тис. людей в Україні були без роботи. Усього за час карантину статус безробітного отримали 127,4 тис. осіб.

– У вівторок, 21 квітня, зареєстрували 6 тис. безробітних, у середу – 6,2 тис., у четвер – 7,1 тис., у п’ятницю – 6,6 тис., – додають в службі зайнятості.

Раніше Факти ICTV розповідали, скільки українців під час карантину продовжують ходити на роботу.