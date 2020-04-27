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Факты / Украина / Общество

Коронавирус по районам Киева: где больше всего случаев Covid-19 (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 27 апреля коронавирусом заболели еще 23 человека.

Всего в столице 1 220 подтвержденных случаев Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

  • Печерский +23
  • Шевченковский +1
  • Соломенский +1
  • Днепровский +1
  • Святошинский +0
  • Деснянский +2
  • Подольский +0
  • Голосеевский +0
  • Оболонский +3
  • Дарницкий +1

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Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине 9 009 человек заразились коронавирусом, из них 220 — умерли, 864 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 392 новых случая.

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