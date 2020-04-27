Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 27 апреля коронавирусом заболели еще 23 человека.

Всего в столице 1 220 подтвержденных случаев Covid-19.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +23

Шевченковский +1

Соломенский +1

Днепровский +1

Святошинский +0

Деснянский +2

Подольский +0

Голосеевский +0

Оболонский +3

Дарницкий +1

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Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине 9 009 человек заразились коронавирусом, из них 220 — умерли, 864 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 392 новых случая.