Коронавирус в Киеве: статистика по районам Киева (КАРТА)

В Киеве по состоянию на 27 апреля коронавирусом заболели еще 23 человека.
Всего в столице 1 220 подтвержденных случаев Covid-19.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +23
- Шевченковский +1
- Соломенский +1
- Днепровский +1
- Святошинский +0
- Деснянский +2
- Подольский +0
- Голосеевский +0
- Оболонский +3
- Дарницкий +1
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Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине 9 009 человек заразились коронавирусом, из них 220 — умерли, 864 пациента выздоровели.
За сутки зафиксировано 392 новых случая.