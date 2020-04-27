PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсій.

Станом на 1 квітня 2020 року виплата становить 3170,14 грн.

Така сума є середньою для 11,3 млн пенсіонерів.

Читайте: З травня проведуть індексацію трудових пенсій на 11% – Лазебна

З початку 2020 року середній розмір пенсій зріс на 87,16 грн або на 2,8%.

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розробив мобільний додаток, у якому можна розрахувати свою пенсію чи подивитися інформацію про робочий стаж.

Джерело: Пенсійний фонд України

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка