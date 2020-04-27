Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсій.

Станом на 1 квітня 2020 року виплата становить 3170,14 грн.

Така сума є середньою для 11,3 млн пенсіонерів.

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З початку 2020 року середній розмір пенсій зріс на 87,16 грн або на 2,8%.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розробив мобільний додаток, у якому можна розрахувати свою пенсію чи подивитися інформацію про робочий стаж.

Джерело: Пенсійний фонд України